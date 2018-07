Bilanțul banilor

• președintele Rădulescu spune că s-au atras aproximativ 172 de milioane de euro, deputatul Buican vorbește de dezinformare

La bilanțul a doi ani de mandat în fruntea Consiliului Județean, Constantin Rădulescu spune că, în această perioadă, au fost atrași aproximativ 172 de milioane de euro. „Este vorba de proiecte pe care le-am semnat și care acum se află în diferite stadii. Unele dintre ele le-am încheiat și le-am achitat, altele sunt în procedură de licitații. Una peste alta, avem contracte semnate, acești bani sunt ai județului Vâlcea. Sunt bani pentru sănătate, bani pentru infrastructură rutieră, bani pentru proiecte mari de infrastructură rutieră. De asemenea, am abordat strategic turismul, cu toate componentele lui, balnear, general, dar și cel monahal. Am promovat proiecte pentru infrastructură, pentru mediu și învățământ, pentru cultură, pentru infrastructură socială”. În plus, Rădulescu spune că s-au atras 45 milioane de euro pentru infrastructura de drumuri județene, dar și pentru învățământ, prin PNDL 2. În acest timp, liderul Opoziției vâlcene, Cristian Buican, declară: „Constat că președintele Rădulescu Constantin face eforturi susținute pentru a convinge cetățenii județului că lucrează în favoarea acestora și are realizări formidabile. În 2016, PSD Vâlcea nu a putut să prezinte o echipa competentă și un program pentru județul Vâlcea, deci cetățenii nu se așteaptă la realizări spectaculoase în acest mandat. Cu toate acestea, PSD continuă campania de dezinformare”.