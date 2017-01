Bibliotecarii vâlceni, reuniți la Biblioteca „Antim Ivireanul”

Vineri, 27 ianuarie, s-a desfășurat prima întâlnire din acest an cu bibliotecarii din județ, acțiunea având loc la Biblioteca „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea. Gazda evenimentului, directorul bibliotecii, Remus Grigorescu (foto dreapta), le-a precizat bibliotecarilor prezenți faptul că întâlnirea a avut drept scop dezbaterea unor aspecte legate de activitatea profesională, acțiunile ce vor marca anul 2017. Dintre acestea, amintim: 100 de ani de la Revoluția din octombrie (Revoluția bolșevică), promulgarea Legii sistemului monetar, în 1867, Ziua bibliotecarului, Ziua bibliotecarului creștin etc.

„Vor avea loc opt întâlniri regionale, unde se vor face propuneri de cursuri. Vrem să fim mai aproape de dumneavoastră, fapt pentru care vom intensifica întâlnirile”, a precizat directorul Remus Grigorescu.

„Vicele” Bușu vrea bibliotecarii în ograda CJ Vâlcea

Invitat la întâlnire, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Adrian Bușu (foto stânga), care se ocupă, de altfel, cu segmentul cultural, a ținut să precizeze că se va zbate pentru implementarea unui proiect mai vechi: transferul bibliotecilor către CJ Vâlcea.

„Este vorba despre un proiect mai vechi, inițiat alături de directorul Bibliotecii Județene, Remus Grigorescu. Am dorit, la un moment dat, să deveniți angajați permanenți ai Consiliului Județean, dar nu s-a vrut. Vom discuta problema și cu actualul Guvern și poate găsim înțelegere. Cred că este singura soluție să salvăm actul cultural, mai ales cel din mediul rural. Îmi doresc să fie mărit și fondul pentru achiziționarea cărților. Din păcate, am constatat că fondul de carte este unul îmbătrânit. La bibliotecile din Tomșani, Bunești sau Amărăști am văzut mulți copii citind. Trebuie să avem mai multe cărți noi pentru a-i atrage și mai mult. Vreau să vă asigur de tot sprijinul meu și aștept propuneri de modificare a Legii bibliotecarului, propuneri ce vor fi înaintate Guvernului”, a declarat „vicele” Bușu.

Bibliotecarii au aflat și noutăți legate de un proiect implementat de Fundația „Progress”, Asociația „ETIC” (din Cluj-Napoca), partener fiind Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”. Proiect la care facem referire este intitulat «Coding for kids in libraries», în traducere „Copiii fac coding în bibliotecile publice”. Proiectul are o durată de implementare întinsă pe 12 luni, iar printre obiectivele sale se află: familiarizarea a 380 de copii din 30 de localități rurale cu bazele coding, rezolvarea unui număr de sarcini de bază etc.