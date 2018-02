Bani pentru fiecare nou-născut și fiecare elev ce ia Capacitatea, in Perișani

Edilul comunei Perișani, Ion Sandu, a făcut o propunere mai deosebită, dar bine gândită, in Consiliul Local, pentru stimularea creșterii natalității și obținerea unor rezultate și mai bune in invățământ. Astfel, primarul liberal a venit cu propunerea ca, din bugetul local, să se aloce bani pentru fiecare nou-născut și pentru fiecare elev ce trece cu brio examenul de final de clasa a VIII-a.

„Femeile care nasc vor primi câte 1.000 lei pentru fiecare naștere. Nu cred că va sărăcii bugetul. Să dea Dumnezeu să avem peste 20 de nașteri că tot e bine, nu sărăcește nimeni. Gândiți-vă că, in 2017, am avut foarte puține nașteri in localitate: șapte sau opt. Sperăm ca lucrurile să se indrepte, mai ales cu acest stimulent”, a declarat alesul local din Perișani.

Primarul Ion Sandu mai declară că bani vor primi și elevii ce trec cu brio Capacitatea: câte 500 lei pentru cei ale căror medii sunt de la 9.00 in sus.