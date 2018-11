Bani pentru 800 de pensionari, membri UGPR Vâlcea

• cu toate acestea, liderul filialei județene a UGPR, Gheorghe Dinescu, susține că nu ajutoarele ocazionale, pomenile, duc la îmbunătățirea condițiilor de viață

Recent, s-a mai desfășurat o acțiune a Uniunii Generale a Pensionarilor din România, de alocare a unor fonduri membrilor unității, oameni singuri, bolnavi sau care încearcă să trăiască din veniturile mizere. Acțiunea a avut loc și în județul nostru, prin filiala Vâlcea a UGPR, condusă de Gheorghe Dinescu.

Acțiunea a demarat pe 8 octombrie, acțiune a Uniunii Județene a Pensionarilor Vâlcea, cunoscută ca și filială a UGPR, unde din 358.000 lei cât a primit unitatea la nivel național, județului nostru i s-au alocat 50.000 lei.

„Vâlcea a primit cei mai mulți bani și pentru că este cea mai mare asociație de pensionari din România, creată în scopul apărării drepturilor pensionarilor: asigurarea pensiei pentru un trai decent, dreptul la garantarea unei sănătăți, care să-i asigure o viață liniștită (care nu există), dreptul de a fi introduși în societate, să nu fie izolați și alte drepturi. Cei 50.000 lei au fost acordați la peste 830 de pensionari, câte 60 de lei/persoană. Cei care au intrat în posesia banilor au fost mai mulți din Râmnicu Vâlcea, Budești, Bujoreni, dar și din restul județului, având în vedere că UGPR Vâlcea, constituită pe structura CARP Râmnicu Vâlcea, adună toți membrii CARP Râmnicu Vâlcea care sunt și ai UGPR Vâlcea. Acordarea ajutoarelor s-a făcut în criteriilor prevăzute în Legea nr. 263/2003 și prioritate au avut: pensionarii în vârstă care nu au primit anul trecut, cei singuri, bolnavi, cei cu pensii până la 800 lei, exceptând unele cazuri, adică persoanele trecute de 90 de ani (sigur, puțini la număr) și cei cărora li s-au mai dat ajutoare, chiar dacă pensia a fost până-n 1.000 lei. S-au prezentat pentru a primi ajutoare aproximativ 1.500 de persoane. Mulți din cei care nu au primit s-au considerat nedreptățiți și îi înțeleg: pensiile nu le ajung pentru un trai omenesc. Majoritatea pensionarilor au între 640 – 1.000 lei, ceea ce înseamnă batjocură la adresa unei treimi din populația Râmnicului, a județului și a țării. Cu o pensie medie, de 1.030 –1.040 lei în Vâlcea, sub 1.100 lei în țară, nu se poate spune că cei care au condus și conduc România se gândesc cu adevărat și sufletește la cei peste 5 milioane de pensionari care există în prezent.

Consider că aceste ajutoare care se acordă cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice sunt umilitoare. Parlamentul României, în totalitatea lor toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, să se gândească că au părinți, rude, care, de cele mai multe ori, se roagă la Dumnezeu să le ia viața. De aceea, pensionarii, prin reprezentanții lor, puțini în județ, s-au zbătut și se zbat pentru o pensie care să le asigure un trai omenesc. Fac apel către parlamentarii vâlceni, autoritățile județene, să înțeleagă că pensionarii nu mănâncă o dată pe an, nu cumpără doar o dată medicamente, cei mai mulți fiind grav bolnavi.

Într-un studiu provizoriu, putem spune că, din cei peste 800 de pensionari care au primit ajutoare, mulți sunt bolnavi de cancer, TBC, au suferit accidente vascular-cerebrale, hepatită cronică, diabet etc. Când spun că sunt bolnavi, mă bazez pe documentele depuse pentru obținerea banilor. Cu toate acestea, credem că nu ajutoarele ocazionale, pomenile duc la îmbunătățirea condițiilor de viață, la aproximativ o treime din populația țării, la cei care au construit România modernă. Cred că nici noua lege a pensiilor nu va îndrepta situația și apreciem foarte mult ceea ce susține profesorul universitar Atanasiu, fost ministru al Muncii, ca pensia să fie minim 60% din salariu mediu/economie”, susține Gheorghe Dinescu, președinte UGPR, filiala Vâlcea.