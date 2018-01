Bani mai mulți pentru medicii care deservesc centrele de permanență

Gata! Una din problemele acute ale sistemului sănătății pare să fi fost rezolvată. Potrivit declarației șefului CAS Vâlcea, Alin Voiculeț, a fost adoptată decizia conform căreia medicii de familie care vor deservi centrele de permanență vor primi mai mulți bani. In Râmnic se cunoaște deja faptul că, deși autoritățile locale și județene au găsit spațiu și l-au și dotat corespunzător, medicii de familie nu erau dornici să lucreze, motivând faptul că banii rau prea puțini. Dacă un medic de familie ce activa intr-un centru de permanență primea, inițial, 12,8 lei/oră, in prezent acesta va primi 40 lei/oră, in timp ce un asistent va lua 20 lei/oră față de 10 lei/oră cât era inainte.

Să sperăm că, in aceste condiții, medicii de familie vor veni să deservească un astfel de centru, atât de util in zonele unde lipsesc consultațiile medicale