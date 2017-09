„Bălceștiul are nevoie de spital”

• declară primarul Aleca, alesul local căutând și „soluții europene” pentru rezolvarea acestei probleme

Situația căminului de bătrâni din orașul Bălcești nu s-a îmbunătățit, în mod simțitor, față de acum un an de zile. În 2016, după constituirea bugetelor, adminis­trației locale i-au fost repartizați 155.000 lei pentru acoperirea arieratelor şi pentru proiectele de dezvoltare locală.

„Dacă am avut datorii, banii s-au dus la datorii, acoperindu-se salariile restante de la căminul de bătrâni. În continuare, consider că acest cămin de bătrâni este ineficient. Bălceştiul are nevoie de spital şi nu renunţ la această necesitate a comunităţii. Dacă se vor aloca fonduri de la Uniunea Europeană pe aceste probleme, de asistenţă medicală, cu siguranţă vom accesa un proiect. În anul 2016 au fost bani pentru extindere, modernizarea ambulatoriilor şi noi, cum aveam policlinica, puteam să facem extinderea construcţiei, acolo puteam să facem un centru de sănătate multifuncţional, după normele europene”, declară primarul Constantin Aleca.