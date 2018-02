„Avem un buget ofensiv al dezvoltării, al investiţiilor în sănătate, infrastructură cultură şi pentru susţinerea proiectelor europene!”

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a supus aprobării consilierilor judeţeni, în şedinţa ordinară de miercuri, 31 ianuarie 2018, utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

Deoarece propunerea Preşedintelui a primit girul consilierilor judeţeni, cele 25.648.000 lei aprobate vor acoperi cheltuielile necesare continuarii lucrărilor de investiţii în sănătate, infrastructură, protecţie socială şi servicii: „În acest an, vom continua investiţiile în Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi vom demara investiţii în reabilitarea şi modernizarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti şi a Spitalului de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti, care îşi desfăşoară activitatea în fostul conac al Brătienilor, în mijlocul unui parc, care constituie o adevărată oază de linişte pentru pacienţii îngrijiţi aici. Pe lângă investiţiile în spaţiile destinate îngrijirii bolnavilor, la Mihăeşti, vor fi investiţi bani pentru toaletarea parcului, dar şi pentru curăţarea unuia dintre cele mai frumoase lacuri cu nuferi din România, care se află aici. De asemenea, clădirea Policlinicii cu Plată, aflată în centrul oraşului (care, de la construcţie şi până astăzi, a beneficiat doar de mici lucrări de întreţinere a spaţiilor) va fi reabilitată şi modernizată, pentru a găzdui Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Vâlcea.

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea îi va aloca fonduri, în valoare de 75 mii lei, în vederea achiziţionării unor Centrale de alarmare pentru Punctul de Comandă Judeţean şi Centrul Operaţional Judeţean Vâlcea, precum şi 8 mii lei pentru achiziţionarea unui cazan de încălzire pentru Garda de Intervenţie Măciuca.

Tot în acest an, se vor face primii paşi pentru înfiinţarea, la Obârşia Lotrului, a unui Centru de Permanenţă Multifuncţional, în valoare de 1.705.990 lei.

Şi la Petrimanu ne-am propus să facem unele investiţii şi, în acest sens, vom achiziţiona o temă de proiectare, vom demola vechea clădire şi vom reface împrejmuirea zonei.

De asemenea, clădirea Consiliului Judeţean Vâlcea va beneficia de lucrări de reparaţii capitale şi de unele extinderi, necesare desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii instituţiei.

Totodată, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura în continuare fonduri pentru derularea tuturor proiectelor cu finanţare europeană, dar şi guvernamentală.

Reamintim că în luna decembrie a anului trecut, Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat contractele de finanțare nerambusabilă pentru trei drumuri – DJ 678, DJ 678A și DJ 703G – în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, a căror valoare cumulată este de 71 milioane de euro.

Acestea sunt doar câteva din investiţiile pe care ni le-am propus în acest an, aşadar avem un buget ofensiv, un buget al dezvoltării, al susţinerii domeniului sănătăţii, infrastructurii, culturii, sportului, un buget echilibrat, menit să păstreze ritmul de dezvoltare al unui judeţ în care urmează să fie investite câteva mii de miliarde de lei vechi”. – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

Tot miercuri, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a dat primarilor din Ţara Loviştei o veste bună, întrucât a anunţat că va iniţia demersurile pentru preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a DN 7D Câinenii Mari (DN /) – Boişoara – Perişani – Limită Jud. Argeş, în lungime totală, în judeţul Vâlcea, de 31,36 km şi transformarea acestuia în drum judeţean, în scopul modernizării şi reabilitării.

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice.