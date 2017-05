„Avem mare nevoie de bani pentru reabilitarea școlii”

• declară primarul Concioiu de la Gușoeni

Printr-un proiect depus la Ministerul Dezvol­tării, administrația din Gușoeni intențio­nează modernizarea școlii din localitate. Primarul Nicolae Concioiu explică despre ce e vorba: „Pro­iectul pentru reabilitarea singurei școli din comună are o valoare de aproximativ 6,5 mili­arde de lei vechi. Trebuie să schimbăm acope­rișul și pardoselile, să realizăm izolarea termică și să dotăm clădirea cu o centrală proprie. Din bugetul local am făcut, în ultimii ani, unele lucrări de reabilitare, dar trebuie mai mult pentru confortul elevilor și al cadrelor didactice”. În plus, primarul Concioiu a întocmit un proiect pentru construirea unei grădinițe în comuna sa.