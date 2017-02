Atenție, fermieri! Lista tuturor fondurilor pentru anul acesta

Direcția Agricolă Vâlcea informează că, potrivit proiectului pentru Legea Bugetului 2017, în cadrul noii Politici Agricole Comune, formele de sprijin, prin plăți directe, ca ajutor pentru venitul fermierilor vor fi următoarele: o plată de bază pentru fermieri; o plată pentru fermierii care aplică practici agricole benefice pentru climă și mediu: diversificarea culturilor, menținerea pajiștilor permanente și a zonelor de interes ecologic – agricultura ecologică beneficiază automat de aceasta plată; plată facultativă pentru fermierii din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, care să prevină abandonul acestor zone și să asigure astfel continuitatea practicării agriculturii; o plată pentru tinerii fermieri care își încep activitatea agricolă; o schemă de sprijin cuplat facultativ pentru anumite tipuri de activități agricole sau pentru anumite sisteme agricole care se confruntă cu anumite dificultăți și care sunt deosebit de importante din motive economice și/sau sociale; o schemă simplificată pentru micii fermieri, cu cerințe și proceduri mai simple; un cadru care să permită Bulgariei și României să completeze plățile directe cu ajutoare naționale tranzitorii – ANT; continuarea Programului național privind realizarea sistemului național de monitori­zare sol-teren pentru agricultură, în confor­mitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 278/2011.

Începând cu anul 2015, se aplică scheme de plată care includ, pe lângă schema unică de plată pe suprafață – SAPS și: ajutoare naționale tranzitorii – ANT, plata redistributivă, plata pentru apli­carea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu (plata de înverzire), plata pentru tinerii fermieri și – schema de sprijin cuplat.

Sprijinul financiar va fi acordat fermierilor activi, care desfășoară o activitate agricolă minimă.

a) Schema de plată unică pe suprafață (SAPS), constă în acordarea unei sume uniforme/plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă o dată pe an și decuplată total de producție. Plata unică pe suprafață se calculează anual prin împărțirea plafonului național anual la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național;

b) Ajutoarele naționale tranzitorii, reprezintă plăți suplimentare care se acordă fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013. Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013;

c) Plata pentru practici agricole benefice pentru clima și mediu, (plata pentru înverzire) este foarte importantă, plafonul alocat acestei plăți fiind de 30% din plafonul național anual. Plățile de înverzire sunt condiționate de aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu: diversificarea culturilor; menținerea pajiștilor permanente existente; prezența unei zone de interes ecologic; limitarea amprentei de carbon a agriculturii; promo­varea agriculturii ecologice; respectarea practicilor agricole prietenoase cu mediul și a normelor de ecocondiționalitate; protejarea/conservarea biodiversității;

d) Plata redistributivă, se acordă pentru primele 30 de ha indiferent de mărimea fermei, pe două niveluri. Cuantumurile stabilite pe cele două niveluri vor contribui la comasarea terenurilor și constituirea de ferme peste cinci hectare.

Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul Schemei de plata unică pe suprafață; se acordă, gradual, pentru primele 30 ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.

Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective;

e) Plata pentru tinerii fermieri, presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață.

„Tineri fermieri” sunt considerate acele persoane fizice care: se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă drept șef de exploatație ori care s-au stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul Schemei de plată de bază sau al Schemei de plată unică pe suprafață, și – care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată;

f) Sprijinul cuplat se acordă: în acele sectoare în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăți; în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în sectoarele în cauză.

Sprijinul cuplat se poate acorda numai sectoarelor și producțiilor importante din motive economice, sociale și de mediu.

Sectoare și producții vizate: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coaja lemnoasă, cartof, semințe, ulei de măsline, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție; carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, lapte și produse lactate, viermi de mătase;

g) Schema pentru micii fermieri

Cuantumul plăților este de maximum 1.250 euro. Pe durata participării la schema pentru micii fermieri, aceștia vor trebui să: păstreze cel puțin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de drepturi la plată (în proprietate sau în arendă) deținute sau numărului de hectare eligibile declarate în 2015);

La aceste sume se vor adăuga sumele necesare pentru finanțarea măsurilor de piață, a restituțiilor la export și a programelor de promovare a produselor agricole pe piețele țărilor terțe.