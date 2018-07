„Așteptăm cu speranțe rectificarea bugetară”

• declară primarul Nicolae Concioiu de la Gușoeni

Conform spuselor primarului de la Gușoeni, Legea nr. 2/2018 a avut o specificație în care s-a ținut cont de excedentul de la 31 decembrie 2016, care, pentru foarte multe localități, a fost format din sume cu destinație specială. „La noi, acest excedent era format dintr-o sumă venită din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului pentru a efectua o reparație a unui drum ce a apărut în urma unor calamități. Această sumă am primit-o în a doua parte a anului 2016. Am demarat procedurile de licitație pentru a face lucrarea, reparația, iar în anul următor a fost cheltuită aproape integral și nu am mai dispus de această sumă. În legea bugetului s-a spus că, dacă avem în cont, în excedent sume de bani, fără să facă această excepție, nu beneficiem de sume defalcate din TVA de la bugetul de stat”, a declarat Nicolae Concioiu.

Primarul din Gușoeni a mai spus că toate unitățile administrativ teritoriale sunt condiționate de aceste sume, pentru că „noi nu ne putem asigura cheltuielile numai din fondurile proprii, o mare parte acoperindu-se prin această sumă venită de la bugetul de stat. Anul acesta, alături de alte localități, am avut neșansa să nu beneficiem de sumă fără TVA. Tot în această lege, să face o specificare: după trecerea semestrului I, va analiza Ministerul Finanțelor și va încerca o corectură. Se sperăm că se întâmplă lucrul acesta”.