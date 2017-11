„Aș fi vrut să prindem un proiect de asfaltare”

• declară edilul Dumbravă de la Stoenești

Primarul Gheorghe Dumbravă de la Stoenești este nemulțumit de faptul că nu a „prins” finanţare pentru un proiect de asfaltare. „Din două proiecte care vizează modernizarea drumurilor, nu am prins la finanţare la niciunul. Un alt proiect ce prevedea modernizarea iluminatului public în localitate, deoarece lămpile noastre sunt, pe alocuri, rudimentare, nu a fost finanțat. Revenind la drumuri, cred că ministerul a avut o gândire sănătoasă, deoarece mi s-a trimis o adresă prin care am fost întrebat dacă există canalizare pe drumurile pe care doresc să le asfaltez, iar eu am răspuns cu sinceritate că nu există în totalitate. Sper ca şi oamenii care ar fi putut să beneficieze de aceste proiecte de asfaltare să înţeleagă acest lucru şi să mai aibă răbdare”, declară liberalul Gheorghe Dumbravă.