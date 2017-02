„Arnota e una din emblemele noastre, normal că mă bucur pentru reabilitarea drumului!”

• edilul Peștereanu de la Costești salută ideea Consiliului Județean de a moderniza drumul către mănăstirea Arnota

După cum vă informam și în edițiile precedente, Consiliul Jude­țean a decis să investească nu mai puțin de 730.000 lei în moder­ni­zarea DJ 678 Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani (DN 67) – Cos­tești – Mănăstirea Arnota. Cum era de așteptat, primarul Toni Pește­rea­nu de la Costești nu putea de­cât să salute inițiativa președintelui CJ, Constantin Rădulescu: „Cine din comuna noastră să nu se bu­cure de o astfel de veste? Cine nu vrea să meargă pe drumurile și șosele mai bune? Dacă la mijloc e vorba și de una din emblemele co­munității, cu atât mai bine, nu? Oricum, accesul către Arnota fusese deja facilitat la finele anului 2013 prin eforturile domnului Cîlea care finanțase asfaltarea și moder­nizarea jumătății de drum de la carieră spre mănăstire, o investiție extraordinară!”

Colaborare cu vecinii din Pietrari și Bărbătești

Toma Peştereanu şi-a propus să modernizeze cu fonduri euro­pene, pe Măsura 7.2, drumul de legătură cu localităţile Bărbăteşti şi Pietrari, pe o lungime de apro­xi­ma­tiv patru kilometri. „Mai vreau să depun un proiect pe Grupul de Acţiune Locală «Microregiunea Horezu» pentru Şcoala Ferigile, care trebuie izolată termic şi are nevoie de o nouă centrală. Din ceea ce am înţeles, pot accesa până la 100.000 de euro pentru această investiţie. Până acum, am obţinut fonduri frumoase prin acest GAL. Am cumpărat un buldoexca­vator, un UTV pentru stingerea incendiilor şi am renovat sediul primăriei, care arată foarte bine”, a mai adăugat edilul şef al comunei Costeşti.