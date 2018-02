Arieratele, cancerul UAT-urilor „5,6 milioane lei noi ca să putem porni de la zero”

• afirmația șefului celei mai mari administrații rurale din județ, Nicolae Voicescu, este cât se poate de edificatoare în ceea ce privește războiul (deja pierdut) cu datoriile trecutului

În această dimineață, Parlamentul Vâlcii are de aprobat propunerea de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei (2,2 milioane de euro). Banii provin din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea pro­gra­melor de dezvoltare locală şi pen­tru susţinerea proiectelor de infra­structură care necesită cofi­nanţare locală, pe anul 2018. Nu e nici o revelație sau surpriză cât de mică în faptul că aceste fonduri nici măcar nu se apropie de „foamea” teritoriului. Cu toate eforturile de a cârpi sau îndulci amarul primarilor (toți vor primi bani între 45.000 lei și 550.000 lei. N.red) jalea este cuvântul de ordine care domină acum Vâlcea, iar situația Fârtățeștiului, cea mai mare din așezările rurale nu poate fi decât un etalon grăitor.

Nicolae Voicescu, primarul PNL, spune de ani întregi că situația arieratelor, adică plățile restante de peste 90 de zile, este „un cancer generalizat peste toată Vâlcea și chiar România”, iar că Fârtățeștiul are un grad de îndatorare nimicitor: „Problema cu banii e urâtă rău de tot, pentru că n-am luat salarii din octombrie, iar arieratele propriu-zise sunt deja de șapte miliarde lei vechi. Am vorbit cu președinte CJ, am fost la el în birou. Știe în detaliu situația noastră. Noi avem foarte multe proiecte în derulare cu co-finanțări, iar anul trecut n-am primit nici un leu pentru co-finanțare și nici de la buget, în general, la nici una din rectificări. Avem și foarte multe proiecte cu Ministerul Dezvoltării ca și proiectele europene de care v-am vorbit. Pentru a veni pe zero, ca să achităm totul, ne-ar trebui vreo… 56 miliarde lei vechi! 19 miliarde sunt de la proiectul de apă și canalizare la Dejoi, pentru care am fost obligați să luăm un împrumut bancar din cauză că dinspre CJ nu a mai venit cofinanțare din vremea domnului Cîlea. Vineri seară avem ședința de CL pentru bugetul 2018. Salariile din primărie nu se mai plătesc din luna octombrie. Asta în condițiile în care noi n-am umblat, ca-n atâtea alte părți, la majorarea nebunească a lefurilor. Nu, dimpotrivă! Dacă puteam, le și micșoram… Cu toate astea, iată-ne aici! Noi, la nivelul celei mai mari dintre comunele Vâlcii, mai mult de 9-10 miliarde din taxe și impozite anual nu adunăm, așa că, vă rog să faceți dumneavoastră calculele și veți vedea în câți ani, am fi în stare să stingem acest debit colosal. Din ce am vorbit cu președintele Costantin Rădulescu, are promisiuni de la Ministerul de Finanțe pentru ședința din 22 feb a Guvernului. M-aș mira, însă, dacă s-ar putea face ceva pentru câte probleme de genul ăsta în toată România.”

Cum se împart banii CJ?

În conformitate cu prevederile din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de: 11,25% la bugetul local al judeţului; 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ. Potrivit dispoziţiilor din Legea bugetului de stat pe anul 2018, din cota de 17,25% se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018, comunelor , oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administratv-teritoriale. Sumele din cota de 17,25% din impozitul pe venit, constituite în fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, în anul 2018, sunt aprobate prin anexa nr. 7 la Legea Bugetului de stat nr. 2/2018, în cuantum de 10.030 mii lei. Având în vedere că fondurile aprobate, sunt foarte mici comparativ cu necesităţile unităţilor administrativ teritoriale, la fundamentarea repartizării sumei de 10.030 mii lei, s-a tinut cont şi de celelalte surse de finanţare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 pentru fiecare unitate administrativ teritorială, astfel în cât să se asigure premiza susţinerii dezvoltării tuturor comunităţilor din judeţul Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 2/2018, modul de aplicare a sistemului de echilibrare abugetelor locale urmează să se evalueze după primul semestru al anului 2018. Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea a emis Decizia nr. 1/19.01.2018, prin care aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2019- 2021. Totodată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a comunicat CJ Vâlcea sumele estimate pentru anii 2019-2021, pe care Consiliul Judeţean Vâlcea le va repartiza pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Vâlcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, după cum urmează: 23.757 mii lei, pentru anul 2019; 20.599 mii lei, pentru anul 2020; 14.409 mii lei, pentru anul 2021.