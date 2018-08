Aproximativ 560 de concurenți au alergat cu mic, cu mare în ultima zi de competiție a Maratonului Olteniei powered by CEZ Romania

A doua zi a Maratonului Olteniei VI a strans la start iubitorii de alergare, de la mic la mare, in cadrul probelor de Trail Run (cros – 10,5 km, semi-maraton – 21,5 km si noutatea editiei – maratonul de 42 km) aferente adultilor, cat si la cele de 200, respectiv 400 m dedicate copiilor.

Maratonul Olteniei – o competitie pentru toate varstele

Maratonul Olteniei, eveniment marca CEZ Romania, si-a propus inca de la prima editie sa devina loc de intalnire pentru iubitorii de sport de toate varstele. Anul acesta, pe langa probele deja consacrate de cros – 10,5 km si semi – maraton de 21,5 km, organizatorii evenimentului le-au oferit in premiera, o noua proba iubitorilor de sport, cea de maraton – 42 km. Aproximativ 400 de alergatori montani au acceptat provocarea lansata in editia VI a Maratonului Olteniei si si-au testat „gena de maratonist” parcurgand trasee din regiunea deluroasa din vecinatatea municipiului Ramnicu Valcea.

Primii care au incurajat concurentii au fost Ondřej Šafář – noul Country Manager al Grupului CEZ in Romania, reprezentantul partenerului Platinum al evenimentului, Corneliu Bodea – CEO Grupul Adrem si reprezentantii celor trei cauze sociale (programul „Paine si maine” sustinut de Fundatia World Vision Romania, programul de sprijin psihosocial pentru copiii bolnavi de cancer din Oltenia, implementat de Asociatia Little People Romania si dotarea cu aparatura Accu Vein a Spitalului Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea), sustinute de aceasta editie a Maratonului Olteniei.

Spre deosebire de editiile anterioare, anul acesta competitorii au avut oportunitatea de a selecta programul pe doresc sa il sustina, iar suma finala va fi impartita direct proportional cu numarul optiunilor exprimate si dublata de catre CEZ Romania. Efortul acestora a fost rasplatit cu un fond de premiere de peste 29.000 lei.

Alergarea este o activitate iubita si de copii, care azi s-au strans in numar mare la startul competitiei organizata special pentru ei. Peste 160 de copii, cu varste cuprinse intre 4 – 13 ani s-au bucurat de probe dedicate lor, premii, multa voie buna si de compania mascotelor CEZ Vanzare, Energix – care intruchipeaza electricitatea si Calorix – gazul natural, cu care au facut poze si care le-au daruit baloane.

Zonele tematice din parcul Zavoi au oferit activitati diversificate vizitatorilor, cu sprijinul celor 150 de voluntari, cu bunatatea in gene, ai Grupului CEZ in Romania si ai partenerilor evenimentului.

Editia din 2018 a Maratonului Olteniei – un eveniment CEZ Romania a fost organizata cu sprijinul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, HyperSport, SmartAtletic, si este sustinuta de partenerii Adrem, RC Europe (parteneri platinum); Ciga Energy, Tuca Zbarcea & Asociatii (parteneri gold); Ernst & Young, Fine Consulting, Hervis Sports & Fashion, Inform Lykos, Ness, Comranado, Gold Nutrition (parteneri silver); Telekom Sport, Realitatea, Kiss FM, Adevarul, Gazeta Sporturilor, Running Mag, Adrenallina.ro, Biciclistul.ro (parteneri media); Club Sportiv Lykaios, Cozia Racing Team, Buridava (parteneri locali).

Detalii pe site-ul www.maratonulolteniei.ro sau pagina de Facebook a concursului.

• Directia Comunicare si Marketing, CEZ Romania