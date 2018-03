Aparatură medicală de 15.000 euro la Centrul de Transfuzii Sanguine

Astăzi, conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea, alături de reprezentanții Grupului CEZ în România, au organizat o conferință de presă, ca urmare rezultatelor Maratonului Olteniei. Mai precis, s-a achiziționat aparatură medicală în valoare de 15.000 euro, bani colectați din taxele de participare la eveniment, completați de sumele oferite de CEZ.

Prezenți la întâlnire au fost: directorul CTS Vâlcea, dr. Narcisa Ionașcu Ispas, Ion Dobrescu, director CEZ Distribuție, subprefectul județului, Aurora Gherghina. Cu această ocazie, directorul CTS Vâlcea, Narcisa Ionașcu Ispas a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în Maratonul Olteniei, dar și în frumos gest ce a dus la dotarea cu echipamente medicale a centrului: „Donația este binevenită. Centrele de transfuzii sanguine din țară funcționează în clădiri vechi, cu echipamente vechi și este nevoie de investiții, de înnoirea aparaturii medicale. Sper ca și pe viitor să nu fim uitați de dumneavoastră, de celelalte societăți, de autoritățile guvernamentale. Sângele este avuție națională și de multe ori se uită acest lucru de către autorități; investițiile nu sunt pe măsură”.

La rândul său, Ion Dobrescu, director CEZ Distribuție, a precizat că, pentru la anul, Maratonul Olteniei vine cu o noutate: maraton la 42 de kilometri, probă solicitată de foarte mulți cetățeni.

„În numele Instituției Prefectului, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. În urmă cu ceva timp, ați dotat secția Neonatologie din cadrul Maternității, acum ați ajuns și la Centrul de Transfuzii Sanguine. Sângele este avuție națională, cum a spus doamna director. Măcar pe aceasta n-o putem vinde! Mă adresez publicului tânăr să doneze sânge, să ajute la salvarea de vieți omenești”, a declarat și subprefectul Aurora Gheorghina.

Donațiile Grupului CEZ România către Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea constă în: hemomixer, util la colecta de sânge, un echipament modern, dorit foarte mult de conducerea centrului care are și capacitatea ca, la scăderea fluxului de sânge, să avertizeze cadrele medicale, o balanță electronică de laborator, un agitator de trombocite, o cameră climatică, care asigură în incintă condiții de temperatură și umiditate pentru stocarea trombocitelor, o centrifugă de masă folosită la analize de laborator, pipetă de laborator etc. Ideea este că toate echipamentele se află în locuri cheie necesare desfășurării activității de validare/trimitere în siguranță a sângelui către pacient.

Prioritatea conducerii CTS: confortul pacientului

Pe lista de priorități a conducerii Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea se află confortul pacientului și vorbim aici de dotarea unității cu paturi comode. Din păcate, cum fondurile sunt insuficiente pentru a bifa și această realizarea, directoarea CTS Vâlcea, Narcisa Ionașcu Ispas, speră să poată achiziționa măcar un astfel de pat. Cel mai important rămâne însă mutarea în noul sediu: la Policlinica cu plată. Reprezentanții Centrului abia așteaptă mutarea în noul sediu, lucru ce se va întâmpla ori la finele anului, ori la începutul anului viitor.