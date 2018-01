Anul acesta, CJ Vâlcea alocă bani pentru Reabilitarea și modernizarea Policlinicii cu Plată

Veste bună la început de an pentru sănătatea vâlceană. Redăm, mai jos, comunicatul de presă emis de conducerea Consiliului Județean Vâlcea, în frunte cu președintele Constantin Rădulescu (foto): „Una dintre clădirile aflate în centrul orașului și care are nevoie urgentă de reabilitare și modernizare este clădirea «Policlinicii cu Plată», clădire ce a fost construită în anul 1974 şi care, de la Revoluţie şi până în prezent, nu a beneficiat de nicio reparație capitală, ci doar de lucrări de întreținere. Prin propunerea de repartizare a bugetului județului Vâlcea, anul acesta, consilierilor județeni le va fi supus spre dezbatere şi aprobare bugetul necesar reabilitării și modernizării acestui imobil.”

Iată ce mai declară șeful județului: „Ne propunem ca în această clădire să mutăm Centrul Județean de Transfuzii Sanguine Vâlcea. Avem deja câteva simulări și propuneri de împărțire a spațiului în care își va desfășura activitatea această unitate medicală extrem de importantă și salvatoare de vieți, aș spune eu. Actualul spațiu în care funcționează Centrul Județean de Transfuzii Sanguine Vâlcea, devenit impropriu pentru desfășurarea activității, impune luarea unor măsuri urgente de rezolvare a problemelor de funcționare și, prin urmare, am decis să introduc această propunere în proiectul de buget”.