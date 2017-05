„Anul acesta, avem zeci de competiții sportive, dar și acțiuni de voluntariat”

• declară Bogdan Marinescu, director DJST Vâlcea

Dacă începutul anului a fost mai lent, am putea spune, în acțiuni ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, asta ca urmare a aprobării târzii a bugetului instituției, iată că urmează o perioadă plină de evenimente. Despre acestea și nu numai am vorbit cu șeful sportului vâlcean, Bogdan Marinescu.

– Domnule director, a durat ceva timp până când a fost stabilit bugetul instituției. Cum este acesta comparativ cu anul trecut în ceea ce privește competițiile?

Bugetul pe 2017 al DJST Vâlcea, pe activități sportive, este diminuat aproape la jumătate față de cel din anul 2016. Ne încadrăm însă cu banii pe care-i avem, chiar dacă vom organiza și susține un număr mai mare de competiții. Ca și cifră, anul acesta, vorbim despre un buget de 70.000 lei.

– Ați început în forță. Săptămâna trecută, s-au desfășurat foarte multe acțiuni sportive.

Așa este. Din 1 și până pe 7 ani, s-au derulat tot felul de competiții, amintind: Cupa Tineretului, la fotbal, Cupa Slătioara, la atletism și handbal, Memorialul «Octavian și Viorica Enescu», afla la cea de-a X-a ediție, la atletism, Festivalul Loviștean, la atletism, șah și fotbal, Cupa Sudului, la atletism și handbal, Memorialul «Cristian Boteanu», la baschet, Cupa de Popice, Cupa «Nicolae Bălcescu”, la atletism și handbal. La finalul acestor evenimente, am oferit medalii câștigătorilor, adică sportivilor clasați pe primele trei locuri.

– Și lucrurile nu se opresc aici. Cel puțin în ceea ce privește luna aceasta…

Acțiunile continuă cu organizarea Campionatului Național de Atletism, pe 13 mai, tot în aceeași zi urmând să dăm start și Cupei de Tenis Amatour. Aceasta din urmă este o competiție interjudețeană de tenis de masă. Urmează Cupa Lykaios, prima ediție, iar în Vaideeni, pe 14 mai, Cupa Miorița la handbal și fotbal. Pe 20 mai, demarează Cupa Sen Sport, ediția a V-a, la karate, Memorialul «Alexandru I. Bunea», aflat la cea de-a XIII-a ediție, în Copăceni. Aici, este vorba despre competiții de atletism, șah, tenis de masă și fotbal, iar participanții trebuind să aibă vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Urmează apoi Cupa Cozia MTP, a VI-a ediție, la ciclism, în Călimănești, Cupa Sutești – atletism și fotbal, Cupa Tineretului – atletism și fotbal, Cupa Posada – atletism, șah și fotbal, Memorialul «Valeriu Enăchescu» și Cupa Genistului, la volei, tenis și fotbal, la finele lunii.

– Pe 13 mai, va demara Cupa Tenis Amatour. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această competiție.

Este o competiție de anvergură interjudețeană, adresată celor cu vârste cuprinse între 10 și 50 de ani. Este un concurs de tenis de masă ce se va desfășura în Sala Sporturilor „Traian”. Face parte dintr-un lanț de turnee de masă, organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localități din țară. Acest circuit urmărește atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național. Competiția este organizată de AmaTour România, prin coordonatorii naționali, la Râmnicu Vâlcea fiind responsabili Bogdan Lupșa și Florin Toma, doi pasionați ai tenisului de masă. Anul trecut, la această competiție au participat nu mai puțin de 134 de concurenți.

– Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea s-a remarcat, în anii trecuți, în tot felul de acțiuni de voluntariat. Cum vom sta anul acesta?

Vom continua să ne implicăm în acțiuni de voluntariat, alături de mai multe ONG-uri. Calendarul proiectelor de tineret se află-n derulare și vorbesc de acțiuni proprii ale DJST Vâlcea, amintind aici «Sanitarii Pricepuți», la a IV-a ediție, «Descoperă Buridava!» sau «Educație prin sănătate!». Legat de calendarul Centrului de Tineret, putem enumera ștafeta ciclistă pentru cei cu scleroză multiplă, «Fii informat!», un eveniment desfășurat în parteneriat cu reprezentanții de la Crucea Roșie Vâlcea sau acțiunea «Tânăr antreprenor».

– Sunt pregătite centrele de agrement din județul nostru pentru noul sezon?

Taberele se deschid luna următoare și îi așteaptă pe cei interesați în perioada 19 iunie – 5 septembrie. Cele trei centre de agrement, mă refer aici la Cozia, Căciulata și Brădișor, sunt puse la punct. Sperăm, totodată, să organizăm și tabere sociale pentru persoanele cu dizabilități. Aici depinde însă de locurile care sunt disponibile la nivel național. Județele înaintează propuneri către Ministerul Tineretului și Sportului, iar apoi se va lua o decizie. Anul trecut, spre exemplu, la această secțiune am avut alocate 140 de locuri.

– Dacă ne uităm în trecut, de când vă aflați la conducerea instituției, putem vorbi și de investiții majore?

În ultimii ani, am reușit să fac și câteva investiții importante, cum ar fi achiziționarea unei tabele noi, performante, multifuncțională pentru toate sporturile și de ultimă generație. Aceasta a fost montată în Sala Sporturilor „Traian”. Totul a fost posibil prin fondurile alocate de către ministerul de resort, implicit prin sprijinul oferit de secretarul de stat în acest minister și mă refer aici la Narcisa Lecușanu. Mai putem vorbi despre dotările din sala de forță, de tot felul de reparații în cadrul taberelor școlare. E adevărat că în acei ani am dispus de mai multe fonduri și am putut mișca lucrurile, cum se spune.