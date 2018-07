ANI a constatat incompatibilitatea primarului din Perișani… la un an după prescripție

Anunțat, ieri, ca incompatibil printr-o informare făcută publică pe site-ul Agenției Naționale de Integritate deoarece, în perioada 15 octombrie 2012 – 30 iunie 2014 ar fi deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Profesionale Comuna Perișani, Județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, edilul din nordul județului nostru ne-a oferit mai multe informații.

„Nu este o faptă rușinoasă. Am fost membru în consiliul de administrație al școlii, pentru că am vrut să fiu aproape de această instituție importantă a comunității; pentru că în 2004, când am intrat în administrație, școlile erau în paragină. Muncind foarte mult la reabilitarea lor, am considerat că trebuie să veghez și la ce deciziile care se luau de către consiliul de administrație. Mai ales că această funcție nu a fost plătită pentru a intra în vreo incompatibilitate din acest punct de vedere. Cât voi fi primar, nu voi renunța niciodată la funcția de membru în consiliul școlii. Mai mult, după o perioadă, legiuitorul și-a dat seama că acest lucru nu trebuie pedepsit și a schimbat legea, în sensul că acum primarii pot face parte din consiliile de administrație ale școlilor. Este, oricum, o decizie de care nu îmi este teamă, valoarea ei s-a diminuat și prin faptul că la această dată este și prescrisă”, a declarat Ion Sandu – primarul din Perișani.

Primarul Ion Sandu așteaptă acum raportul oficial al ANI, după care va face, evident, contestație, aducând în sprijinul ei toate aspectele precizate mai sus.