„Ana Maria Pătru avea portretul lui Băsescu în biroul de la Autoritatea Electorală!”

• predecesorul vâlcencei din fruntea AEP a făcut dezvăluiri explozive în fața comisiei de anchetă a alegerilor din 2009

Octavian Opriș, fostul preşedinte al AEP, a depus mărturie în fața comisiei de anchetă parlamentare constituită pentru alegerile din 2009, că adjuncta sa de la acea vreme și succesoarea sa, adică Ana Maria Pătru, era o băsistă înrăită care avea un portret al lui Traian Băsescu chiar în biroul său: „Un vicepreşedinte al AEP a fost surprins de către oameni din presă la o chermeză, la o întrunire cu cei din zona unui partid politic, respectiv a PDL, cu Traian Băsescu, parcă era şi fiica sa, era o aniversare. Asta este conduita pe care a avut-o Ana-Maria Pătru. Ea nu se sfia niciodată să arate afinităţile pe care le are cu zona PDL şi cu Traian Băsescu. Chiar în biroul ei avea şi un portret cu Traian Băsescu. Sigur că era recunoscătoare, fiindcă el a numit-o. Fără îndoială că i-am atras atenţia, dar era tardiv, spunându-i despre calitatea pe care o are, dacă conştientizează că această calitate impune anumite restricţii în ceea ce priveşte relaţiile personale, sociale etc., nu mai spun relaţiile politice, care au o conotaţie cu totul aparte!”.

Doi ofiţeri de la poliţia judiciară s-au deplasat la sediul Autorităţii Electorale Permanente pentru a ridica un telefon care a fost folosit de fostul preşedinte al AEP, Ana Paria Pătru, cercetat de DNA, în perioada în care conducea instituţia. Telefonul, cu tot cu număr, a fost folosit de Ana Maria Pătru în perioada în care activa în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, ulterior aparatul şi numărul fiind transferate unei alte angajate. Ofiţerii de poliţie judiciară au însoţit-o pe angajata respectivă la locuinţă, aceasta predându-le telefonul. La sfârşitul lunii decembrie a anului 2016, fostul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost trimis în judecată de DNA Ploieşti, fiind acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani.