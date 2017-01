Amintirile unei zile de neuitat: Bănacu a dus la spital primul rănit al zilei și a fost luat la pietre de consăteni!

• pentru că era la volanul unei mașini cu număr de Dâmbovița, actualul edil din Bărbătești a fost luat la țintă la Bârzești de vecinii săi

Chiar dacă au trecut aproa­pe douăzeci de ani de atunci, actualul edil al Băbă­teștiului spune că-și amintește aproape fiecare oră din acea teribilă zi: „Avusesem un accident încă de dimineață la firmă! Un băiat se tăiase destul de adânc la o mână și a trebuit să fugim la spital. L-am suit repede în mașina pe care o aveam atunci și care era cu număr de Dâmbovița iar la ieșire din satul Bârzești ne aș­tepta deja un grup de 5-6 indivizi cu pietre care luau la țintă orice mașină care nu avea număr de Vâlcea sau Gorj sau care pur și simplu nu le plăcea lor. Culmea e, că erau inși pe care-i cunoș­team și care mă știau și pe mine și mașina mea… Degeaba! Am încasat câteva pietre și a trebuit să mă opresc la ei iar unul din ei chiar avea un băiat angajat la Poliție, ca să vedeți ce idiot! Am schimbat câteva vorbe dulci și am plecat că aveam un om rănit în mașină care sângera de zor. Nu vă pot descrie fețele celor de la Spital, la Urgențe care au cre­zut că am adus deja un rănit din bătălia de la Costești… Aveau niște fețe pe care n-ai cum să le uiți, mi-au și zis că se pregăteau pentru ce era mai rău și mai rău! A fost, într-adevăr, rău dar putea fi chiar tragic, credeți-mă!”