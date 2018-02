Am trăit s-o aflăm și p-asta: Cine avea fetișuri cu Ana Maria Pătru? „Mă aducea din arest și mă ținea acolo ostatică în biroul dumnealui”…

• ex-președinta Autorității Electorale Permanente face afirmații extrem de grave despre „deviațiile” DNA

Vâlceanca Ana Maria Pătru, fosta șefa AEP, trimisă în judecată de DNA, sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată și spălare de bani încă de la finele anului trecut, îngroașă corul contestatarilor Direcției. Pătru a ieșit pe un post național de știri cu afirmații incredibile: „Fac și eu parte din categoria fetișurilor. Da, am fost arestată în 16 noiembrie 2016, exact în timpul alegerilor parlamentare. În primul dosar am fost anchetată de domnul Lucian Onea și de doamna Cerasela Răileanu pe baza a două denunțuri ale prietenilor mei cei mai buni. (…) Într-adevăr, fac și eu parte din această categorie de fetișuri pentru că nu-mi explic nici acum de ce cei doi denunțători nu puteau să-mi facă acele denunțuri la București și le-au făcut la Ploiești, exact la domnul Onea, vedeți ce întâmplare. Numai eu știu la ce abuzuri am fost supusă atâta timp cât timp am fost arestată la CRAP Târgoviște. Am făcut public, am depus memorii la Inspecția Judiciară. Acești călăi mă scoteau din arest de 2-3 ori pe săptămână, domnul Onea mă ținea la el în birou câte cinci, șase, șapte ore, mă luau dimineața și mă duceau seara în arest. Sunt multe abuzuri pe care le-au făcut. (…) Din dorința de a face denunțuri și multe alte lucruri pe care nu pot să vi le dezvălui acum. Probabil că mâine, poimâine voi face și eu o plângere penală. Mă voi alătura celorlalți și voi explica acolo în detaliu ce mi s-a întâmplat. Voi face plângere, în primul rând, a procurorului șef Onea Lucian. Deseori mă amenințau că nu o sa-mi mai văd copilul dacă nu fac anumite denunțuri împotriva unor prieteni de-ai mei, împotriva colegilor mei. Am o listă întreagă. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să devoalez tot ce s-a întâmplat unor organe judiciare competente. Cât de curând, voi depune plângere la Parchetul General. Trebuie ca opinia publică să cunoască ce se întâmplă în amănunt la DNA – Serviciul Teritorial Ploiești. Eu nu am atât de multe dovezi cum are domnul Vlad Cosma, dar sigur ca am și eu dovezile mele. Vă dați seama că eu nu puteam să înregistrez în biroul la domnul Onea atâta timp cât domnul mă aducea din arest și mă ținea acolo ostatică în biroul dumnealui. Am înregistrări cu avocatul pe care mi l-au impus procurorii DNA. Avocatul meu a fost avocatul denunțătoarei mele și a fost impus de domnul Onea Lucian. și a fost și plătit de denunțătoare. Vă spun, sunt niște abuzuri incredibile. Din păcate, este foarte greu să credem că se mai poate întâmpla ceva și că organele abilitate vor face cercetări în acest sens. Eu deja am depus memorii peste memorii la Inspecția Judiciară și mi s-a dat clasare. Nu s-a făcut nici măcar minima verificare ce se putea face pentru a se afla adevărul. Sper, totuși, că s-a tras un semnal de alarmă și că domnul procuror va înțelege că trebuie să facă demersuri în acest sens. De acum înainte, nu mai putem minți opinia publică, doar pentru că vrea domnul procuror să apară prieten cu procurorii de la DNA. Eu cred că, de acum înainte, ar trebui să își facă treaba”.

Ce zice DNA?

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei Pătru Ana-Maria, la data faptelor președinte al Autorității Electorale Permanente (A.E.P.) pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență în formă continuată (două acte materiale), spălare a banilor. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie-mai 2013, inculpata Pătru Ana-Maria a pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de 1 milion de euro, iar la sfârșitul lunii iulie 2013 a pretins de la aceeași persoană două ceasuri de lux (un ceas de damă în valoare de 49.700 lei și un ceas bărbătesc în valoare de 58.500 lei), lăsând să se creadă că are influență asupra directorului unei instituții publice cu atribuții de control și a promis că-l va determina să soluționeze în mod favorabil o investigație care privea firma de software.

În scopul anterior menționat, inculpata a primit de la reprezentantul firmei de software: în perioada iulie 2013 – martie 2014, suma totală de 600.000 euro (în cursul lunii iulie 2013, suma de 400.000 euro, sumă remisă și primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un instrument de scris aceeași marcă; la sfârșitul lunii noiembrie 2013, suma de 100.000 euro și, în cursul lunii martie 2014, suma de 100.000 euro); la data de 30 iulie 2013, două ceasuri de lux în valoare de 49.700 lei, respectiv de 58.500 lei.

În perioada 26 iulie 2013 – 2 noiembrie 2016, inculpata Pătru Ana-Maria a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 600.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prin: achiziționarea, pe numele unei rude, a unui teren în suprafață de 1.000 m.p., situat pe raza orașului Voluntari, județul Ilfov, în valoare de 130.000 euro, achiziționarea, pe numele unei alte rude, a unui apartament situat în municipiul Constanța, județul Constanța, cu suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitați, în numerar, cu titlu de avans, diferența de preț în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar), efectuarea unor investiții, în perioada 2014-2016, în sumă totală de 437.314,13 euro, constând în edificarea, pe terenul situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, menționat mai sus, a unui imobil – casă de locuit, (inclusiv dotarea și amenajarea acestuia) precum și dotarea și amenajarea apartamentului situat în municipiul Constanța, amintit anterior.

La data de 5 decembrie 2016, inculpata Pătru Ana-Maria a formulat și înregistrat la Direcția Națională Anticorupție un denunț privind existența unei infracțiuni de trafic de influență, pretins comisă de directorul instituției publice la care am făcut referire mai sus, cunoscând că acesta este nereal. Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, Pătru Ana-Maria a recunoscut că denunțul – obiect al infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, reținută în sarcina sa, este mincinos.”

Ce înseamnă fetiș?

DEX-ul ne spune că e vorba de „Obiect considerat ca fiind înzestrat cu o forță magică supranaturală și capabil să dea ajutor celui care i se închină. Idee, principiu, concepție care constituie obiectul unei adorații oarbe și lipsite de discernământ și care este invocat, împotriva oricărei rațiuni, ca autoritate indiscutabilă, trebuind să se bucure de o recunoaștere absolută.”