Alcoolul s-a urcat iar la volan

• infracțiunea rutieră a fost descoperită de către polițiștii din municipiul Drăgășani

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din municipiul Drăgășani au identificat o persoană care se afla pe drumurile publice, la volanul unei mașini, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul vinovat are vârsta de 40 ani și a fost descoperit în zona Pieței Pandurilor din „orașul viilor”.

Cum a fost pedepsit făptașul?

„În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Faţă de acesta urmează să se efectueze cercetări pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului”, se arată în comunicatul de presă transmis de IPJ Vâlcea.

Ce riscați dacă vă urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice?

Polițiștii vâlceni trag un nou semnal de alarmă în care infor­mează despre pericolele la care se supun cei care obiș­nu­iesc să consume băuturi alcoolice îna­inte de a se urca la volan. După cum spun polițiștii, zilnic sunt depistați destui șoferi care circulă pe drumurile publice deși se află sub influența alcoolului. Să vedem care sunt recoman­dările oamenilor legii:

Consumul de alcool cons­tituie un factor de mare risc asu­pra traficului rutier, influenţând producerea accidentelor de cir­culaţie. Nu conduceți sub influ­ența alcoolului! Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acui­tăţii vizuale şi auditive a şo­ferilor. De cele mai multe ori, con­ducătorii auto aflaţi sub in­fluenţa alcoolului comit frec­vente încălcări ale normelor de circu­laţie, conduc cu viteză exce­sivă, se angajează în depăşiri nere­gulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Legislaţia în vigoare sanc­ţionează conducerea pe dru­murile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului, iar în situaţia în care conducătorul auto are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, legea penală prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Preţul pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, aflându-vă sub influenţa alcoolului, este foarte mare, chiar enorm. Poate conduce la pierde­rea de vieţi omeneşti, vieţile unor persoane pe care le îndrăgim cu toţii; efectuarea de cercetări pe­nale care pot fi finalizate cu condamnarea la pedeapsa în­chi­sorii, anularea permisului de conducere autovehicule, cazier judiciar, onoare pătată.