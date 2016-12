A devenit o tradiție pentru copiii din comuna Slătioara ca-n ultima săptămână de școală să susțină diferite serbări de sfârșit de an. Primarul Sorin Romcescu este atent la acest aspect și, în fiecare an, l-a ajutat pe Moș Crăciun să ducă cadouri la toți elevii și „grădinarii” din comuna sa. Serbarea de ieri de la Slătioara s-a desfășurat în fața Casei de cultură, începând cu ora 10.00, iar micuții au fost bucuroși pentru cadourile primite.