Adevărul a ieșit la iveală după doi ani Cauză clasată pentru fostul primar de la Ocnele Mari și „hoții” de la Buridava

În cea de-a doua jumătate a anului 2015, un mare scandal s-a abătut asupra orașului Ocnele Mari, chiar și primarul de la acea vreme, Petre Iordache, fiind implicat în povestea nefericită pe care presa locală și națională s-au grăbit s-o numească „un mare jaf”. Iată ce relata presa centrală în data de 23 noiembrie 2015: „Una dintre cele mai vechi cetăți dacice de pe teritoriul României, Buridava, a fost jefuită, sistematic, de câțiva ani încoace, cu știința primarului din localitatea Ocnele Mari, Petre Iordache, care a și făcut un muzeu cu piesele sustrase. Hoții sunt considerați doi localnici, prinși abia acum de polițiști, deși scormoneau de ani buni în site-ul arheologic vechi de peste 2.000 de ani. Ba, chiar, unul dintre ei, Florin Daniel Năstase, de 37 de ani, se lăuda pe Facebook cu descoperirile făcute cu ajutorul unui detector de metale. Astfel, fără acordul Ministerului Culturii și Cultelor, inele, monede, fibule, paftale, medalii, verigi, monede și unelte din bronz și fier au fost scoase, rând pe rând, din Buridava și depuse la muzeul orașului. Asta, în timp ce o echipă de arheologi ai Universității de Stat din Pitești a anunțat că a descoperit, în această vară, vestigii antice, «de la ceramică, până la obiecte de uz casnic». Polițiștii din Vâlcea au anunțat că au reținut două persoane și au ridicat aproape 1.000 de bunuri susceptibile a fi clasate în patrimoniul cultural național, în urma a șase percheziții efectuate la locuințele a doi bărbați, de 37 și 40 de ani, ambii din orașul Ocnele Mari. Acasă la «arheologii» de ocazie, au mai fost găsite și două detectoare de metale. Oficiali din IPJ Vâlcea au declarant că cei doi localnici, reținuți pentru 24 de ore, dețineau legal detectoarele de metale, chiar cu aprobare de la Poliție. Însă, susțin aceleași surse, ei nu aveau voie să «scormonească» în site-ul arheologic decât cu aprobarea Ministerului Culturii. Oficiali din IGPR au precizat că 8.350 de monede antice și medievale, precum și alte 2.914 obiecte de patrimoniu, sustrase de pe întreg teritoriul țării, au fost recuperate de la căutătorii de comori, în primele nouă luni ale acestui an. Valoarea bunurilor de patrimoniu recuperate în 2015 este estimată la circa 273.000 de euro”.

Muzeul Buridava a fost beneficiarul

La acea vreme, Petre Iordache ne-a declarat că obiectele obținute de la cei doi, au fost donate, fără a fi plătite și că nu a întrebat oamenii de proveniența lor. „M-am bucurat că pe teritoriul orașul nostru s-au găsit asemenea vestigii istorice, că pot să înființez un muzeu pe care să-l introduc circuitului turistic. Așa, află toți cei care vin și ne calcă pragul, despre evoluția noastră pe aceste meleaguri. Așa cum am spus, am procese verbale, dar nu i-am întrebat de unde provin obiectele donate și faptul că fac parte dintr-un muzeu, care e tot timpul deschis tuturor celor care ne vizitează localitatea, consider că nu aducem nici un fel de prejudiciu patrimoniului național”, a transmis Iordache.

Ordonanța de clasare

În urmă cu câteva zile, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea a făcut publică Ordonanța de clasare în cadrul dosarului penal 2878/P/2015. După ce a cercetat cu atenție toate faptele și documentele care au fost strânse în cadrul cercetării penale, procurorul de caz a luat o decizie clară: clasare! Atât pentru fostul primar, Petre Iordache, cât și pentru Florin-Daniel Năstase și Giuliano Decebal Bordea se spune cât se poate de limpede: fapta nu există. Iată încă o victorie obținută de Petre Iordache, acuzat pe nedrept ani de-a rândul de fel de fel de matrapazlâcuri.