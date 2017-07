Acuzații nefondate ale primarului Nicolae Voicescu la adresa unor funcționari și a președintelui Consiliului Județean

Referitor la articolul apărut în numărul de marţi, 25 iulie 2017, al cotidianului „Curierul de Vâlcea”, intitulat „Scandal pe banii PNDL: Printr-o simplă hârtie, am pierdut 90 miliarde lei!”, semnat Marius Ciutacu, prin intermediul căruia primarul Nicolae Voicescu acuză, fără just temei, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea de fals în acte publice, dezinformând astfel cititorii acestui ziar, pentru o informare corectă a opiniei publice, facem următoarele precizări: Articolul la care facem referire, apărut ca urmare a declaraţiei primarului comunei Fârtăţeşti, Nicolae Voicescu, conţine informaţii nereale, tendenţioase, care, prin conţinutul lor, aduc atingere imaginii Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, secretarului judeţului Vâlcea şi directorului executiv al Direcţiei Tehnice a instituţiei, acuzaţi pe nedrept de dezinformarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În realitate, Consiliul Județean Vâlcea nu a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene date eronate sau cu scopul de a scoate din lista de finanţare anumite investiţii, ci, dimpotrivă, a informat corect ministerul prin adresa nr. 4636 din 10.04.2017, în a cărei anexă, la rubrica observaţii, la comuna Fârtăţeşti, au fost specificate clar următoarele:

„Nu se asigură respectarea cadrului instituțional, deoarece nu mai sunt membri ADI APA Vâlcea și a fost exclus din Lista Investițiilor Prioritare”. Aceste date, transmise de noi către MDRAPFE, ne-au fost furnizate de operatorul regional APAVIL SA, iar clarificările pe care le-am prezentat la rubrica observaţii reflectă corect situaţia reală a comunei Fârtăţeşti. Tot un fapt real este că, în anul 2015, sub semnătura domnului primar Nicolae Voicescu, Consiliul Local al Comunei Fârtăţeşti a decis ieşirea din ADI APA Vâlcea, în condiţiile în care, comunei Fârtăţeşti îi erau prevăzuţi bani europeni, conform Listei Investițiilor Prioritare pentru Perioada 2014 – 2020, în cuantum de 628.492 Euro pentru extindere stație de epurare și de 1.047.659 Euro pentru extindere sistem de alimentare cu apă. Aşadar, prin ADI APA Vâlcea, comuna Fârtăţeşti ar fi putut primi, pentru apă şi canal, fonduri europene în valoare de 1.676.151 Euro. În concluzie, Consiliul Județean Vâlcea nu a dezinformat Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ba dimpotrivă, a precizat foarte clar situaţia comunei Fârtăţeşti, în anexa la adresa nr. 4636 din 10.04.2017.

