A VI-a ediție a Maratonului Olteniei – cu pași repezi spre Vâlcea

• pe 25 și 26 august 2018, iubitorii de sport în aer liber își vor testa «abilitățile și gena de maratonist» pe parcursul a 5 probe de MTB și Trail Run, în cadrul ediției 2018 a Maratonului Olteniei – eveniment marca CEZ

Sub conceptul-umbrela „Ai gena de maratonist?”, editia de anul acesta a Maratonului Olteniei le propune alergatorilor si biciclistilor amatori, 2 zile de competitie si 5 probe de concurs, introducand pe langa probele deja cunoscute (MTB: traseu scurt – 33 km si traseu lung – 51 km, respectiv Trail Run, cu probele de cross – 10,5 km si semi-maraton – 21,5 km) o noua proba in sectiunea de alergare: maratonul pe o distanta de 42 km.

Competitia se va desfasura, ca in fiecare an, in frumoasa regiune deluroasa din vecinatatea orasului Ramnicu Valcea iar sustinatorii concurentilor dar si valcenii aflati in trecere sau la plimbare prin parcul Zavoi se vor putea bucura de zone tematice, relaxare si surprize pregatite special pentru ei.

Copiii raman un element esential al evenimentului, fiind asteptati alaturi de familie atat pe 25 cat si pe 26 august in zonele dedicate pentru ei cat si in zona de fun unde pot practica jocuri de echipa (fotbal, baschet, etc). Duminica, 26 august, copiii se pot inscrie in competitia dedicata lor.

Maratonul Olteniei 2018 vine cu noutati si pe latura sociala a evenimentului, anul acesta concurentii avand posibilitatea de a sustine una dintre cele trei cauze sociale: programul „Paine si maine” (sustinut de Fundatia World Vision Romania), programul zilnic de sprijin psihosocial pentru pacientii din Oltenia (derulat de Asociatia Little People) si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu aparatura moderna AccuVein.

Competitorii isi pot exprima optiunea la ridicarea kiturilor de participare, iar valoarea donatiei finale va fi impartita direct proportional cu numarul optiunilor exprimate.

Editia din 2018 a Maratonului Olteniei este organizata cu sprijinul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, HyperSport, SmartAtletic, si este sustinuta de partenerii Adrem, RC Europe (parteneri platinum); Ciga Energy, Tuca Zbarcea & Asociatii (parteneri gold); Ernst & Young, Fine Consulting, Hervis Sports & Fashion, Inform Lykos, Ness, Comranado, Gold Nutrition (parteneri silver); Club Sportiv Lykaios, Cozia Racing Team, Buridava (parteneri locali).