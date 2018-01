A trecut termenul licitației. Pârtia de la Vidra rămâne închisă

Astăzi, s-a derulat licitația privind concesionarea domeniului schiabil de la Vidra. Din câte am aflat, la această licitație s-au două firme, cu sediile în Deva (județul Hunedoara) și Bușteni (județul Prahova). Acestea nu au participat la licitație, astfel că pârtia va rămâne închisă pentru o perioadă nedeterminată! Primarul din Voineasa, Gabriel Năstăsescu, și-a asumat public ideea că pârtia de schi se va deschide în cel mai scurt timp (pe 10 sau 11 ianuarie), idee care este deja, din câte vedem, căzută în desuetudine. În situația de față, sute de persoane (mai ales proprietari de pensiuni din zonă) au anunțat că vor protesta în intersecția de la Brezoi cu DN 7.

În acest timp, prefectul Florian Marin și-a exprimat punctul de vedere: „De câteva zile văd, atât în spațiul public, dar mai ales în cel virtual, că este analizat sub toate aspectele, un subiect extrem de disputat: deschiderea pârtiei de la Vidra. De asemenea, a existat și un comunicat foarte pertinent si corect al președintelui Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, care a explicat în termeni obiectivi situația domeniului schiabil și măsurile instituționale întreprinse, pe care legea le permite. Potrivit unor opinii, exprimate mai ales în spațiul virtual, printre cei vinovați de nedeschiderea până la această dată a pârtiei s-ar afla și Instituția Prefectului, implicit prefectul județului. Instituția prefectului, dar și prefectul, oricât de mult și-ar dori ca toate obiectivele economice ori de altă natură din județ să funcționeze, are atribuții strict delimitate și își desfășoară activitatea pe baza unei legi. Ori, potrivit acestei legi, prefectul județului nu deschide pârtii, ci activitatea este strict apanajul administrației locale, care are autonomie funcțională. Fără îndoială că, dacă această pârtie nu se va deschide, după data asumată de către primarul localității și de către Consiliul Local Voineasa, voi solicita, în baza competențelor legale, ca instituțiile abilitate să verifice motivele nefuncționării domeniului și să dispună măsuri în consecință”.