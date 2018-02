A apărut „Rotonda valahă” nr. 8

• revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea” – ACCV (Fondatori: scriitorii Ioan Radu Văcărescu și Ioan Barbu)

Din cuprinsul revistei (ianuarie – martie 2018):

„Eminescu și Transilvania”, de Acad. Ioan Aurel Pop; „Apelul de la Paris”, de Acad. Gh. Păun; „Ziua Eminescului la Paris”, de Jean-Yves Conrad; „Receptarea ziaristicii eminesciene”, de Prof. univ. dr. Nicolae Georgescu; „Eroina de la Jiu”, de Eugen Petrescu; „Nichifor Crainic – poet creștin”, de Victoria Milescu; „Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, la Gaudeamus 2017”, de Emilia Dănescu.

În acest număr, la compartimentul „Poesis” colaborează: Mihaela Aionesei, Ilie Gorjan, Passionaria Stoicescu, Adriana Tomoni, Felix Sima, George Voica, Emilia Dănescu, Adrian Botez, Ștefan Dumitrescu, Lidia Lazu, Vasile Răvescu, Claudia Voiculescu, Coca Popescu, George Baciu, Romița Mălina Constantin, Nuța Crăciun, Tatiana Roman (Spania), Cleopatra Luca.

Cunoscuta poetă și traducătoare Paula Romanescu oferă cititorilor revistei un grupaj de versuri scrise… după gratii de cunoscuți luptători anticomuniști: Virgil Maxim, Ionel Zeană, Ștefan Tumurug și Zorica Lațcu (Maica Teodosia). Poeziile sun traduse în franceză de reputata traducătoare.

Drd. Mihai Rogojinaru, în cadrul aceluiași compartiment („Literatura de după gratii”), semnează un studiu care se citește cu mare interes: „Povara veridicității în memorialistica detenției comuniste”, iar scriitorul Ioan Barbu vine în întâmpinarea cititorilor cu o cutremurătoare poveste: „Istoria unui schelet”, un fragment din viitorul roman „Călugărul de la Sâmbăta”.

Și în această ediție a revistei „Rotonda valahă” – un număr mare de pagini – peste 50 – sunt rezervate prozei scurte. Semnează prozatori de mare forță: Ion Nete, Nicolae Adam (Franța), Corneliu Irod, Ilie Gorjan. Tatiana Roman (Italia), Coca Popescu, George Theodor Popescu, Marius Cărbunescu, Corin Bianu, Ion Drăghici, Luminița Zaharia, Ion Dincă, Gabriela Banu, Radu Adrian, Zinica Ionescu, Radu Alexandrescu, Cleopatra Luca, Dana Gheorghiu – iar compartimentul rezervat literaturii pentru copii și tineret este onorat cu lucrări de mare atracție semnate de Romanița Ștențel și Vasile Szolga.

La compartimentul „Teatru”, trei nume noi: Constantin C. Popian („Sfânta noapte”), Corneliu Zeană („La Broasca Țestoasă”) și Gabriela Mihalache („Pisica albă zgârie negru”).

La „Traduceri”, Elisabeta Boțan aduce în paginile revistei un poet spaniol din elita contemporanilor: Angel Guinda (în 2010, Premiul Literelor Aragoneze). Tot în paginile rezervate traducerilor, Corneliu Irod prezintă două povestiri – „Cred!” și „Dansatorul” – de scriitorul rus Vasili Șukșin, iar Gȕner Akmola prezintă fragmente din cartea sa în lucru „O viață Luca Cipolla, precum și Filoteea Barbu Stoian (versuri în limbile română și rusă, în traducere proprie).

Mai consemnăm: o triplă corespondență din Beijing, bogat ilustrată, semnată de vechiul și vrednicul corespondent al revistei Luo Dongquan; paginile dinspre finalul revistei cu o sumă de recenzii la cărți de valoare; compartimentul „Clio” cu câteva studii originale: „Când a fost zidită Cozia veche?” (C. Ionițescu, Daniela Ionițescu și George Voica), „Contribuția Armatei Române la înfăptuirea și apărarea Marii Uniri din 1918” (C. Chiper), „Aspecte din cariera militară a vâlceanului Ioan Emanoil Florescu” (Ilie Gorjan), „Înaintarea romană spre Nistru (Mihaela Tudosoiu) ș.a.

Mai amintim rubricile de mare interes „Miscellanea”, „Carpe Diem”, „Elegie pentru cei plecați” și „Argus”, un tur prin revistele din țară primite la redacție, realizat de Emil Pădurețu.

Acest număr al „Rotondei” este ilustrat cu lucrări ale cunoscutului pictor Dan Cioca „un adevărat vrăjitor al culorii și un neîntrecut grafician”.