Polițiștii au acționat de Crăciun Dosare penale pentru alcool la volan

Polițiștii vâlceni au fost prezenți la datorie și de sărbători, sancționând abaterile de la respectarea normelor rutiere. Astfel, în dimineața zilei de 26 decembrie, polițiștii din Drăgășani au depistat în trafic un șofer sub influența alcoolului. În fapt, un tânăr de 23 de ani, din Drăgășani, și-a condus mașina pe străzile din municipiu și a pierdut la un moment dat controlul asupra direcției de mers, intrând într-un gard. Din eveniment au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 0.69 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii au înregistrat un dosar penal pe numele tânărului. În seara zilei de 24 decembrie, polițiștii din Drăgășani au depistat în trafic un bărbat de 49 de ani, din comuna Verguleasa, județul Olt, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat. În urma testării cu etilotestul, a rezultat o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului.

În noaptea de 24 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe Drumul Național 7, în Bujoreni, un tânăr de 25 ani din comuna Smirdan, județul Galați, la volanul unui autoturism radiat din circulație de la data de 12 decembrie a.c., de către autoritățile olandeze. De asemenea din verificări a rezultat că șoferul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice începând cu data de 10 decembrie 2017. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. În aceeași seară, polițiștii din Horezu au oprit pentru control, în trafic, în comuna Oteșani, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. Polițiștii au constatat că autovehiculul nu era înregistrat în circulație, înregistrând un dosar penal pe numele băiatului. În dimineața zilei de 24 decembrie, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au depistat în trafic, în Galicea, un șofer de 50 de ani, din municipiu, sub influența alcoolului. În urma testării, a reieșit că acesta avea o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost înregistrat un dosar penal.