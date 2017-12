Alte trei drumuri județene intră-n reabilitare

Pe data de 27 decembrie, șeful județului, Costi Rădulescu, a semnat la MDRAPE contractele de finanțare pentru modernizarea a încă trei drumuri județene, valoarea totală depășind 1000 miliarde lei vechi. Aceste fonduri, alocate prin PNDL II, vor fi investite în modernizarea a: 36 de km din DJ 643 B, drum care pleacă din DJ 643 Băbeni Olteţu şi străbate localităţile Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni pentru a ajunge la Roeşti; 14 km din DJ 646 B Frânceşti (DJ 646) – Coşani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari, denumit şi drumul mănăstirilor Dintr-un Lemn şi Surpate şi a 3 km din DJ 646 C Băluţoaia (DJ 646B), drum care asigură accesul către una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Vâlcea, Mănăstirea Surpatele. „PNDL, aprobat prin OG28, este un program inițiat şi implementat de domnul Liviu Dragnea, fost ministru al Dezvoltării Regionale, actualmente președinte al Camerei Deputaților, şi a însemnat pentru județul Vâlcea alocarea a circa 7500 miliarde lei vechi, fonduri ce vor fi investite în modernizarea de scoli și grădinițe, unități medicale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, reţele de iluminat public, reabilitarea unor drumuri locale etc. Din aceste fonduri, 2080 miliarde lei vechi vor fi investite în modernizarea drumurilor județene, fiindcă ne dorim ca vâlcenii, și nu numai ei, să beneficieze de o infrastructură rutieră de calitate, care să le asigure confort şi siguranță în trafic. Vreau să îi mulțumesc domnului viceprim-ministru Paul Stănescu pentru modul exemplar în care se derulează PNDL II, iar faptul că astăzi, alături de ministrul secretar de stat Adrian Gâdea, am semnat aceste contracte sper să constituie, pentru locuitorii comunelor traversate de cele trei drumuri, o veste bună, în prag de An Nou. Sunt convins că Guvernul condus de prim-ministrul Mihai Tudose își va respecta angajamentele de modernizare a infrastructurii în România, fiindcă ne ținem de cuvânt şi acționăm în logica binelui, pentru oameni. În cursul lunii ianuarie, vom semna următoarele contracte, atât pe fonduri guvernamentale, cât şi europene, pentru modernizarea județului Vâlcea și îmbunătățirea vieții vâlcenilor, în semn de respect şi de mulţumire pentru încrederea pe care ne-au acordat-o”, a declarat Constantin Rădulescu, președinte Consiliul Județean Vâlcea.