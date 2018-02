80% din cetățenii Budeștiului așteaptă introducerea gazului metan

Cea mai stringentă problemă a comunității din Budești o reprezintă introducerea gazului metan. Reprezintă, încă, o problemă deoarece autoritățile locale, în frunte cu edilul Ionel Vlădulescu (foto), nu mai cunosc stadiul acestui proiect.

„Despre gazul metan nu mai știu nimic. Am așteptat noul ministru pentru a avea loc licitația publică. Am fost, la finele anului trecut, cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, și cu prefectul județului, Florian Marin, pe la ministere. Se pune problema inițierii modificării legii, în sensul ca de licitație să ne ocupăm noi, primarii. Tot ce ne trebuie e să avem undă verde pentru a ne ocupa de acest lucru. Primim undă verde și apoi parcurgem și ceilalți pași, inclusiv găsirea specialiștilor. De la Ministerul Energiei, nicio șansă. Ni s-a spus clar că nu au personal pentru a desfășura astfel de proceduri. Ideea este că investiția este necesară pentru comunitate”, a declarat edilul comunei Budești, Ionel Vlădulescu.

Și, într-adevăr, investiția reprezintă o necesitate: Budești se află la limita municipiului Râmnicu Vâlcea. În plus, necesitatea vizează nu doar localnicii, dar și zona industrială. Potrivit declarației alesului local, peste 80% din cetățenii comunei și-au arătat deja deschiderea față de branșarea la gazul metan.