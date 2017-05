Evenimentele dedicate aniversării a 629 de ani de la prima atestare documentară a Râmnicului vor debuta astăzi, 19 mai, cu o şedinţă festivă a Consiliului Local Municipal şi se vor încheia luni, 22 mai, odată cu punctul final al Festivalului de muzică „Tinere Talente”. Printre manifestări se mai numără un Târg al meşterilor populari vâlceni, Parada „Floralia” a copiilor de la grădiniţele din oraş, care se va continua cu spectacolul „Primăvara oraşului meu”, show-ul multimedia „Născut în România” susţinut de Mike Godoroja şi trupa Blue Spirit, un concert de muzică populară al Ansamblului „Rapsodia Vâlceană”, un Festival al Luminii în Parcul Antonio Copetti, două zile de evenimente sportive şi nu numai derulate sub genericul „Bucurie în mişcare” în Parcul Zăvoi, competiţii sportive desfăşurate sub genericul „Cupa Râmnicului”, spectacole de teatru, demonstraţii de automodele şi navomodele etc.

Programul evenimentelor

Vineri, 19 mai

• 10.00 – Primăria municipiului – Şedinţa festivă a Consiliului Local Municipal – moment artistic Teatrul Municipal „Ariel” – „Râmnicul la ceasul dintre veacuri”

10.30 – „Floralia” – parada copiilor pe traseul Parcul Episcopiei – str. General Praporgescu – Primăria municipiului (Parcul Mircea cel Bătrân)

11.00-13.00 – Parcul Zăvoi (lac) – concurs de navomodele

11.00 – Parcul Mircea cel Bătrân – deschiderea Târgului Meşterilor Populari Vâlceni

11.15 – Parcul Mircea cel Bătrân – spectacol „Primăvara oraşului meu”, concert al Fanfarei „Gabriel Chaborschi”

12.00 – sediul Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale – Simpozion cu tema „Vâlcenii în anii Războiului de Independenţă (1877-1878)”

14.00-17.00 – Parcul Zăvoi (lac) – concurs de navomodele şi automodele

15.30 – Sala „Capela” – „Cupa Râmnicului” la street-ball

18.30 – Sala „Capela” – „Cupa Râmnicului” la baschet

18.45 – Stadionul Zăvoi (teren II) – „Cupa Râmnicului” la fotbal, finala mică

19.00 – Sala Consiliului Judeţean – spectacol „Născut în România” cu Mike Godoroja & Blue Spirit

19.45 – Stadionul Zăvoi (teren II) – ”Cupa Râmnicului” la fotbal, finala

Sâmbătă, 20 mai

10.00-13.00 – Parcul Zăvoi (lac) – concurs de navomodele, premierea câştigătorilor

10.00 – Parcul Mircea cel Bătrân – concert al Fanfarei „Gabriel Chaborschi”

10.00-19.00 – Parcul Mircea cel Bătrân – Târgul Meşterilor Populari Vâlceni

10.00-19.00 – Parcul Zăvoi – Festivalul „Bucurie în Mişcare” (Zumba Fitness, tenis de masă, fotbal, tir cu arcul, Kendama, turneu „Best Bike”, Caravana de joacă, demonstraţie Karate, Kango Jump, „Bunătăţi sănătoase”, demonstraţii sportive)

11.00 – Parcul Zăvoi – „Cupa Râm­nicului” (la patine/role)

12.00 – Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Deschiderea Festivalului Muzical Internaţional „Tinere Talente” • „În căutarea performanţei”

15.00 – Parcul Mircea cel Bătrân (spectacol de muzică populară al Ansamblului Rapsodia Vâlceană)

17.00 – Parcul Zăvoi – Teatrul Municipal „Ariel” („O poveste mică”, teatru de păpuşi)

18.00 – Parcul Zăvoi – Teatrul Municipal „Ariel” („Cânticelele comice” ale lui Vasile Alecsandri)

19.00 – Filarmonica „Ion Dumitrescu” – „Treptele celebrităţii” (în cadrul Festivalului Muzical Internaţional „Tinere Talente”)

19.30 – Parcul Antonio Copetti – „Festivalul Luminilor”

21.00 – Parcul Zăvoi – Festivalul „Bucurie în Mişcare” (proiecţie de film)

Duminică, 21 mai

10.00 – Parcul Mircea cel Bătrân – concert al Fanfarei „Gabriel Chaborschi”

10.00-19.00 – Parcul Mircea cel Bătrân – Târgul Meşterilor Populari Vâlceni

10.30 – C.N.I. „Matei Basarab” – „Cupa Râmnicului” la criket

10.00-18.00 – Parcul Zăvoi – Festivalul „Bucurie în Mişcare” (Zumba Fitness, tenis de masă, fotbal, tir cu arcul, Kendama, turneu „Best Bike”, Maratonul „Bucurie în mişcare”, Caravana de joacă, demonstraţie Karate, Kango Jump, „Bunătăţi sănătoase”, demonstraţii sportive)

18.00-21.00 – Parcul Zăvoi – Festivalul „Bucurie în mişcare” (concert trupe locale)

19.00 – Filarmonica „Ion Dumitrescu” – „Vocaţie şi dăruire”, Festivalului Muzical Internaţional „Tinere Talente”

Luni, 22 mai

19.00 – Filarmonica „Ion Dumitrescu” – „Vibraţia artei” • Închiderea Festivalului Muzical Internaţional „Tinere Talente”

Organizatorul evenimentelor este Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu: Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” • Asociaţia „More Than a Smile” • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale • Centrul Local „Mircea cel Bătrân” Cercetaşii Ro­mâ­niei • Filarmonica „Ion Dumitrescu” • Forumul Cultural al Râmnicului • Liceul de Arte „Victor Giuleanu” • Palatul Copiilor • Serviciul Ju­de­ţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale • Teatrul Municipal „Ariel”.