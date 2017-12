36 de unități școlare, fără autorizații sanitare la final de an

Dacă la începutul anului școlar, 81 de unități de învățământ nu aveau autorizații sanitare de funcționare, luna aceasta, din 75 rămase, 39 au emis notificări privind accesarea programelor de finanțare și dotare. Astfel, au rămas, la finalul acestui an, 36 de unități școlare fără autorității sanitare. Printre deficiențele constatate amintim: lipsa apei potabile curente, grupuri sanitare neadecvate, fără apă potabilă. Datele acestea ne-au fost furnizate de către directorul DSP Vâlcea, dr. Lorena Mărgăritescu (foto, stânga).

La rândul său, inspectorul școlar general, Andra Bică, a declarat că printre unitățile de învățământ care au primit, recent, autorității sanitare se află: Grădinița cu Program Normal sat Urși, comuna Stoilești, Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea, Școala Generală nr. 5 Râmnicu Vâlcea, Școala Generală Roești, Școala Generală Olanu.

Ca date statistice, în luna septembrie a.c., 186 de unități școlare au primit autorității sanitare, 52 nu, iar în decembrie, au primit autorizații 188 de școli, iar 50 nu. Din 167 de școli generale și primare, în luna septembrie aveau autorității sanitare 142, iar 25 nu, iar luna aceasta vorbim de 144 de unități cu autorizații și 23 fără.

Autorizații pentru securitate la incendii sau amenzi usturătoare?

În ceea ce privește autorizațiile pentru securitate la incendii, din 48 de unități ce trebuiau să dețină autorizațiile, 25 le-au obținut, în timp ce restul au doar avize pentru securitate la incendii. Până la finele anului, unitățile fără astfel de autorizații trebuie să intre-n legalitate, în caz contrar riscând amenzi cu valori cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Datele acestea au fost furnizate de către col. șef ISU Vâlcea, Dan Pascaru.

Dar care este diferența dintre autorizație și aviz?

„Când unitățile școlare demarează lucrări de construcții, li se eliberează avize pentru securitatea la incendii. Dar, când sunt finalizate lucrările, se face recepția, și dacă și-au îndeplinit toate măsurile, primesc autorizațiile pentru securitate la incendii. Din cele 23 de unități școlare ce au, în prezent, doar avize amintesc: Grădinița Colonie Nuci, unde are loc extinderea clădirii, Grădinița din Pârâieni, comuna Livezi unde are loc reabilitarea imobilului, Grădinița nr. 1 Râmnicu Vâlcea ce se mansardează, Școala cu clasele I-IV Boișoara ce a intrat în modernizare, Școala din Mihăești ce este modernizată, Școala nr. 13 ce se mansardează, se modernizează și mansardează corpul C al Liceului «Lahovari», se mansardează Liceul Economic”, a precizat șeful ISU Vâlcea, col. Dan Pascaru.

Mai multe școli cu paza asigurată

Vești bune și-n ceea ce privește asigurarea cu pază fizică sau sisteme video pentru unităților de învățământ. Potrivit datelor furnizate în Colegiul Prefectural de către șeful Poliției vâlcene, Gabriel Ciobotoiu (foto, dreapta), dacă în anul școlar anterior erau doar cinci unități școlare cu pază fizică sau prin societăți, în acest an școlar s-a ajuns la 49. De asemenea, dacă în anul școlar 2016-2017 erau 180 de unități școlare cu sisteme video de supravegheat, în prezent sunt 252.